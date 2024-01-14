Didim'de kayıp ihbarı yapılan genç kız bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, arkadaşının yanında bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün kent merkezinde kendisinden haber alamadıkları kızları G.N.S'nin kaçırıldığını iddia eden aile, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Konuya ilişkin çalışma yapan polis, 17 yaşındaki kızı ilçede arkadaşıyla yolda yürürken buldu.

İfadesi alınan G.N.S'nin kaçırılmadığı belirlendi. Genç kız ailesine teslim edildi.

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