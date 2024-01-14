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        Didim'de kayıp ihbarı yapılan genç kız bulundu

        Aydın'ın Didim ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, arkadaşının yanında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:16
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        Didim'de kayıp ihbarı yapılan genç kız bulundu
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        Aydın'ın Didim ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, arkadaşının yanında bulundu.

        Alınan bilgiye göre, dün kent merkezinde kendisinden haber alamadıkları kızları G.N.S'nin kaçırıldığını iddia eden aile, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

        Konuya ilişkin çalışma yapan polis, 17 yaşındaki kızı ilçede arkadaşıyla yolda yürürken buldu.

        İfadesi alınan G.N.S'nin kaçırılmadığı belirlendi. Genç kız ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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