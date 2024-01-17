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        Aydın'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kamyonla çarpışan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 22:59 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:59
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        Aydın'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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        Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde kamyonla çarpışan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Mehmet Uşan (19) idaresindeki 09 E 6970 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen L.K'nin kullandığı 09 Y 5899 plakalı kamyonla Madran Mahallesi’nde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Uşan, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Uşan, vefat etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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