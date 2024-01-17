Aydın'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde kamyonla çarpışan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mehmet Uşan (19) idaresindeki 09 E 6970 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen L.K'nin kullandığı 09 Y 5899 plakalı kamyonla Madran Mahallesi’nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Uşan, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Uşan, vefat etti.

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