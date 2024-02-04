Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:MimarSinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Öznur Tosun
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Loda, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özgenur Çetiner, (Gizem Düzeltir, Ayşe Çürük, Çağla Salih, Valeriia, Firdevs Kiremitçi)
Beşiktaş Ayos: Brakocevic, Çağla Akın, Demidova, Salas, İdil Naz Başcan, Maglio, (Gizem Güresen, Ecem Aknam, Bengisu Aygün)
Setler: 26-28, 23-25, 17-25
Süre: 95 dakika (35, 33, 27)
AYDIN
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