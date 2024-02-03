Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 93. yılı kutlandı

        Aydın'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:44 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 93. yılı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

        Aydın Valiliği önündeki törende, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Başkan Vekili Barış Altıntaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Vali Canbolat törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 93. yıl dönümünü heyecan ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Atatürk'ün Aydın ve ilçelerine yaptığı seyahatlerdeki konuşmaları, istek ve temennilerinin çağdaş Türkiye'yi inşa etme hedefinin önemli adımları olduğunu vurgulayan Canbolat, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydıyla küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp, konumumuzu iyi belirleyerek, ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmak olmalıdır. Aydınlıların Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına gösterdiği sevgi ve Milli Mücadele'ye verdiği destek, onların vatan ve milletine sadakatinin ve bağımsız yaşama arzusunun göstergesidir."

        Aydın Büyükşehir Başkan Vekili Barış Altıntaş ise Atatürk'ün Aydın'a 93 yıl önceki ziyaretinin, Türkiye'nin siyasi geleceğinin şekillenmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından Vali Canbolat yarışmalarda dereceye giren sporculara hediyelerini sundu.

        Valilik'teki programın ardından tören, Aydın Tren Garı'nda devam etti.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk'ün Aydın'a gelişinin simgesi olarak balonlarla süslenen tren, Aydın Tren Garı'na yanaştı. Trenden elinde bayrakla inen öğrenciler, bayrağı Aydın Valisi Yakup Canbolat'a takdim etti. Vali Canbolat ise bayrağı öperek aldı.

        Törene, AK Parti Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, CHP Milletvekili Evrim Karakoz, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Efeler 09 Spor - Sapanca Gençlik: 3-2
        Efeler 09 Spor - Sapanca Gençlik: 3-2
        Aydın'nın rakibi Beşiktaş
        Aydın'nın rakibi Beşiktaş
        Yardım çağrısı sonrası evde cesedi bulunan kadını, kızının erkek arkadaşı ö...
        Yardım çağrısı sonrası evde cesedi bulunan kadını, kızının erkek arkadaşı ö...
        Aydın'daki cinayet ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
        Aydın'daki cinayet ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
        Taksici cinayetinin şüphelisi: Araçtayken bir anda gasp fikri aklıma geldi...
        Taksici cinayetinin şüphelisi: Araçtayken bir anda gasp fikri aklıma geldi...
        Hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsünün kıyafetleri alev aldı, o a...
        Hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsünün kıyafetleri alev aldı, o a...