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        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 0-3

        Sultanlar Ligi'nde üst üste 7 yenilginin ardından son 2 maçını kazanarak yükselişe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 26-28, 23-25 ve 17-25 sonuçlandı. Bu skorla Beşiktaş ligde 7 galibiyete ulaşırken Aydın BŞB 6 galibiyette kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:58
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş: 0-3
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        Sultanlar Ligi'nde üst üste 7 yenilginin ardından son 2 maçını kazanarak yükselişe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 26-28, 23-25 ve 17-25 sonuçlandı. Bu skorla Beşiktaş ligde 7 galibiyete ulaşırken Aydın BŞB 6 galibiyette kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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