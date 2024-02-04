Nazilli Belediyespor - Bucaspor 1928: 2-2
STAT:İlçe
HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Eren Özçelik, Metin Ekren
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ozan Can - Baran (Dk. 79 Güney), Hakkı Can (Dk. 79 Yunus Emre), Ekrem, Özkan, Recep Efe, Serhat, Barışcan (Dk. 62 Talha), Tibet (Dk. 72 Süleyman Enes), Ahmet, Salih
BUCASPOR 1928: Korcan - Doğancan, Sadi, Mehmet Erdem, Emre Erdem, Mehmet Sak (Dk. 79 İsmail Haktan), Çağrı (Dk. 90+4 Emre Nefiz), Zeki (Dk. 86 Osman), Erhan Çelenk, Arda Usluoğlu (Dk. 85 Arda Gökmen), Sefa
GOLLER: Dk. 4 Ahmet, Dk. 51 Hakkı Can (Nazilli Belediyespor), Dk. 45 Mehmet Sak, Dk. 53 Doğancan (Bucaspor 1928)
SARI KARTLAR: Serhat, Salih, Ozan Can (Nazilli Belediyespor), Osman (Bucaspor 1928)
KIRMIZI KART: Dk. 59 Salih (Nazilli Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor ve Bucaspor 1928'in mücadelesinda galip çıkmadı. Üst sıraları hedefleyen iki Ege ekibi, Nazilli İlçe Stadı'nda oynadıkları maçta 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Nazilli Belediyespor 4'üncü dakikada Ahmet'in golüyle öne geçti. Bucaspor 1928, 45'inci dakikada Mehmet Sak'ın golüyle tabelayı eşitledi ve ilk devre 1-1 sona erdi. Nazilli Belediyespor 51'inci dakikada Hakkı Can'ın golüyle bir kez daha üstünlüğü yakaladı: 2-1. Bucaspor 1928, 53'üncü dakikada Doğancan ile beraberliği buldu: 2-2. Nazilli Belediyespor 59'uncu dakikada Salih'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadele etti. Bu sonucun ardından Nazilli Belediyespor 29 puana yükseldi ancak Play-Off barajından uzaklaştı. Bucaspor 1928 ise puanını 42 yapıp haftayı 6'ncı sırada kapattı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,
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