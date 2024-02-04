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        Nazilli Belediyespor - Bucaspor 1928: 2-2 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:08
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        Nazilli Belediyespor - Bucaspor 1928: 2-2 
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Eren Özçelik, Metin Ekren

        NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ozan Can - Baran (Dk. 79 Güney), Hakkı Can (Dk. 79 Yunus Emre), Ekrem, Özkan, Recep Efe, Serhat, Barışcan (Dk. 62 Talha), Tibet (Dk. 72 Süleyman Enes), Ahmet, Salih

        BUCASPOR 1928: Korcan - Doğancan, Sadi, Mehmet Erdem, Emre Erdem, Mehmet Sak (Dk. 79 İsmail Haktan), Çağrı (Dk. 90+4 Emre Nefiz), Zeki (Dk. 86 Osman), Erhan Çelenk, Arda Usluoğlu (Dk. 85 Arda Gökmen), Sefa

        GOLLER: Dk. 4 Ahmet, Dk. 51 Hakkı Can (Nazilli Belediyespor), Dk. 45 Mehmet Sak, Dk. 53 Doğancan (Bucaspor 1928)

        SARI KARTLAR: Serhat, Salih, Ozan Can (Nazilli Belediyespor), Osman (Bucaspor 1928)

        KIRMIZI KART: Dk. 59 Salih (Nazilli Belediyespor)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor ve Bucaspor 1928'in mücadelesinda galip çıkmadı. Üst sıraları hedefleyen iki Ege ekibi, Nazilli İlçe Stadı'nda oynadıkları maçta 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Nazilli Belediyespor 4'üncü dakikada Ahmet'in golüyle öne geçti. Bucaspor 1928, 45'inci dakikada Mehmet Sak'ın golüyle tabelayı eşitledi ve ilk devre 1-1 sona erdi. Nazilli Belediyespor 51'inci dakikada Hakkı Can'ın golüyle bir kez daha üstünlüğü yakaladı: 2-1. Bucaspor 1928, 53'üncü dakikada Doğancan ile beraberliği buldu: 2-2. Nazilli Belediyespor 59'uncu dakikada Salih'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadele etti. Bu sonucun ardından Nazilli Belediyespor 29 puana yükseldi ancak Play-Off barajından uzaklaştı. Bucaspor 1928 ise puanını 42 yapıp haftayı 6'ncı sırada kapattı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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