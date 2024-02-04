AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Aydın İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Şehrimizi lokomotif haline getirecek projeleri gerçekleştirecek yöneticileri iş başına getirelim. Biz istiyoruz ki herkes özgürce, müreffeh bir biçimde yaşasın ve geleceğe umutla baksın." dedi.

Ala, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhur İttifakı Aydın İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi daha da ileriye götürmek istediklerini, ülkenin etrafında yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin istikrarlı şekilde büyümesinin altında kendilerini destekleyen vatandaşların imzasının olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüz yıla girdiğine dikkati çeken Ala, şöyle devam etti:

"O zaman bizim hedefimiz ne sizce? Türkiye dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış, en müreffeh, en güçlü 10 ülkesi arasına girmek zorundadır. Bunu başaracak olan buradaki iradedir. Biz başarabiliriz, bunu yapabiliriz. Onun için de merkezde, Ankara'da verdiğiniz güç gibi yeni bir çağ, yeni bir yüzyıla giriyoruz. Burada bir şeye dikkat edelim. Ülkeler kadar şehirler de yarışıyor. Artık çağımız şehirlerin yarıştığı çağ haline geldi. Şimdi o zaman vizyon sahibi, proje sahibi, aklını, milletimin hizmetine gece gündüz sunacak kadroları işbaşına getirmek gerekmez mi? Onun için Mustafa Savaş diyoruz."

Oy kullanacak vatandaşlara seslenen Ala, "Hangi partiye bugüne kadar oy vermiş olursa olsun. Gelin sevgili dostlar, Aydınlılar, efeler, hanımefendiler, güzel insanlar bu sefer seçimimizi şehrimizin geleceği için yapalım. Şehrimizi lokomotif haline getirecek projeleri gerçekleştirecek yöneticileri iş başına getirelim. Biz istiyoruz ki herkes özgürce, müreffeh bir biçimde yaşasın ve geleceğe umutla baksın. Bunun çabası içerisindeyiz. Onun için de daha güçlü Türkiye'yi inşa edebilmek için daha dirençli, daha güzel, daha müreffeh şehirler yapalım, onu devam ettirelim. İnşa edelim ki Türkiye şehirleriyle birlikte lokomotif şehirlerine, birlikte hedeflerine ulaşsın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın kurduğu "Altılı masa"nın dağıldığını anımsatan Ala, "Altılı masanın ne altı kaldı, ne üstü kaldı. Darmadağın olmadı mı? Esamesi okunmuyor. Önce birbirlerine düştüler. Şimdi de her parti kendi içinde birbirine düştü. Ve kendi içlerinden bazı arkadaşlar dedi ki onların lafı bu: 'İyi ki biz kazanmamışız, milletin başına bela olurmuşuz. Çok şükür ki kazanmamışız' dediler. Ama biz ne diyoruz? Teşekkür ediyoruz. Aziz dostlarım, milletimin her ferdine teşekkür ediyorum ki Cumhur İttifakı'nı güçlü bir biçimde iktidara getirdi ve Türkiye ertesi gün yoluna devam etmeye başladı." diye konuştu.

- "Çok çalışacağız"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş ise AK Parti'nin ihtiyaçları projeye, projeleri de yatırıma dönüştürdüğünü belirtti.

Aydın'ın yerel yönetim anlamında her geçen gün kendinden kaybeden bir şehir haline geldiğini ifade eden Savaş, şunları kaydetti:

"Komşu illerimiz tarımda, sanayide, turizmde yenilikçi yerel yönetimlerle ilerlerken Aydın'ımız kendi kabuğunu bir türlü kıramadı. Amacımız, Aydınımızı hak ettiği hizmetlere kavuşturmaktır. Hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, kapsayıcı bir anlayışıyla yerelde kalkınmayı zirveye çıkarmaktır. Her alanda şehrimizin potansiyelini ortaya çıkararak bölgemizin öncü şehri olmasını sağlamaktır. Altyapısıyla, sosyal donatılarıyla, dirençli yapılarıyla örnek gösterilen bir büyükşehir yapmaktır. Bunları yapmak için çok çalışacağız."

​​​​​​​- İlçe adayları

Bozdoğan'dan Ufuk Altıntaş, Buharkent'ten Mehmet Erol, Kuyucak'tan Metin Ertürk, Nazilli'den Esat Ergüler, Karpuzlu'dan Hilmi Dönmez, Köşk'ten Nuri Güler, Koçarlı'dan Nedim Kaplan, Çine'den Ali Dinçer, İncirliova'dan Aytekin Kaya, Kuşadası'ndan Esat Altungün, Didim'den Kadri Kabak, Yenipazar'dan Kıvanç İşbilen, Efeler'den Burak Pehlivan, Söke'den Tekin Yavuz, Germencik'ten Halit Germen, Sultanhisar'dan Hüseyin Özer ve Karacasu'dan Mehmet Erikmen ilçe belediye başkan adayı olarak tanıtıldı.