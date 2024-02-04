Yenipazar'da deve güreşi festivali yapıldı

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, deve güreşlerinin geleneksel bir etkinlik olduğunu belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Belediye tarafından deve güreşi sahasında düzenlenen etkinlikte 160 deve mücadele etti.

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