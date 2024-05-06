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        Aydın'da vatandaşlara trafik eğitimi verildi

        Aydın'da Trafik Haftası dolayısıyla "Hayatla yarışılmaz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:39 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:39
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        Aydın'da vatandaşlara trafik eğitimi verildi
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        Aydın'da Trafik Haftası dolayısıyla "Hayatla yarışılmaz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinde çocuk ve ailelerde trafik bilincinin oluşması için etkinlik düzenledi.

        Broşür dağıtan ve trafik konusunda bilgilendirme yapan polisler, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanmama ve aşırı hız konusunda uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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