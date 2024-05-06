Aydın'da vatandaşlara trafik eğitimi verildi

Broşür dağıtan ve trafik konusunda bilgilendirme yapan polisler, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanmama ve aşırı hız konusunda uyarılarda bulundu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinde çocuk ve ailelerde trafik bilincinin oluşması için etkinlik düzenledi.

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