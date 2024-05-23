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        Germencik'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:28 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:28
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        Germencik'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

        Murat İrem Delgen Ortaokulu'ndaki etkinlikte öğrencilerinin hazırladığı 16 proje, sergilendi.

        Öğrenciler matematik, resim ve kodlama gibi alanlarda yaptıkları projeleri stantları gezen protokol üyelerine anlattı.

        Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, okula katkıda bulunmak için bir resim tablosunu satın aldı.

        Okul Müdürü Ayla Karaköse, katılımcılara ve projelere emek verenlere teşekkür etti.

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