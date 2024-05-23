Germencik'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Okul Müdürü Ayla Karaköse, katılımcılara ve projelere emek verenlere teşekkür etti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, okula katkıda bulunmak için bir resim tablosunu satın aldı.

Öğrenciler matematik, resim ve kodlama gibi alanlarda yaptıkları projeleri stantları gezen protokol üyelerine anlattı.

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