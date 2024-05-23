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        Efeler 09'da Kanber'den veda mesajı

        TFF3'üncü Lig'de son 2 sezonda üst üste Play-Off'ta elenme üzüntüsü yaşayan Efeler 09 SFK'da sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Veyis Kanber, veda mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:30
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        Efeler 09'da Kanber'den veda mesajı
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        TFF3'üncü Lig'de son 2 sezonda üst üste Play-Off'ta elenme üzüntüsü yaşayan Efeler 09 SFK'da sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Veyis Kanber, veda mesajı yayınladı. Aydın ekibinin başında Bölgesel Amatör Lig (BAL) şampiyonluğu yaşadıktan sonra iki kez 2'nci Lig'in kapısından dönen tecrübeli teknik adam, "Üç sezondur çeşitli aralıklarla teknik direktörlüğünü üstlendiğim, kuruluşunun ilk yılında BAL'daki şampiyonluk sürecinde bulunduğum ve son 2 sezondur da 3'üncü Lig'de Play-Off yarı finallerine taşıdığımız Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nde görevimi sezon sonu itibariyle huzur içerisinde tamamlamış bulunmaktayım" dedi.

        Teknik patron Veyis Kanber şöyle devam etti: "Bu süreçte yanımızda olan Mehmet Fatih Atay'a Kulüp Başkanımız Eymen Atay'a yönetim kurulumuza, tüm emektar kulüp çalışanlarımıza, bize destek olan Aydın yerel basınına ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Efeler 09 SFK takımının başında çıkmış olduğum 82 resmi maçta hepimiz için yürekten mücadele eden, kulübede sırasını bekleyen, oynayan, oynayamayan tüm futbolcu kardeşlerime, bana ve teknik ekibimize göstermiş oldukları saygı, sevgi ve büyük fedakarlıklar için sonsuz teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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