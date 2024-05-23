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        Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 17:36 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:36
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        Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

        Sırma Mahallesi'nin üst kısmındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İki helikopterin havadan destek verdiği çalışma sonucu söndürülen yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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