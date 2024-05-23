Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangında 6 fabrika çalışanı ile bir itfaiyeci dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kağıt fabrikasının rulo makinelerinin bulunduğu kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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