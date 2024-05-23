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        Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 23:36 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:36
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        Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın’ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kağıt fabrikasının rulo makinelerinin bulunduğu kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangında 6 fabrika çalışanı ile bir itfaiyeci dumandan etkilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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