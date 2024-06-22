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        Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Çine ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 17:22 Güncelleme: 22.06.2024 - 17:22
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        Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Halaçlar Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

        Kontrol altına alınan yangında 30 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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