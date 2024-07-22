Aydın'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin çatı kadında çıkan yangın söndürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evin çatı kadında çıkan yangın söndürüldü.
Zafer Mahallesinde H.G'ye ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.
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