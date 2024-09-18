Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 22:43 Güncelleme: 18.09.2024 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

        Ağaçlı mevkisinde Y.G'nin kullandığı 09 ADN 44 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yakup Önkal (33) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        Yaralanan Önkal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        'Savaşta yeni aşama'
        'Savaşta yeni aşama'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Germencik'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Germencik'te yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Aydın'da 70 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 70 düzensiz göçmen yakalandı
        Nazillispor'un gözü Menemen'de
        Nazillispor'un gözü Menemen'de
        Kuşadası'nda 21 kaçak göçmen yakalandı
        Kuşadası'nda 21 kaçak göçmen yakalandı
        Merhum Başbakan Adnan Menderes, adına açılan müzede anıldı
        Merhum Başbakan Adnan Menderes, adına açılan müzede anıldı
        Melike'nin bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu
        Melike'nin bağışlanan organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu