Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Ağaçlı mevkisinde Y.G'nin kullandığı 09 ADN 44 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yakup Önkal (33) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Yaralanan Önkal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.