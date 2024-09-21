Aydın'da trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, motosikletin trafik levhasına çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, motosikletin trafik levhasına çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Cafer İnceoğlan (26) yönetimindeki 09 AKL 285 plakalı motosiklet, dün gece Kavaklı Mahallesi Türkmen Kahveleri mevkisinde yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sultanhisar Devlet Hastanesine kaldırılan İnceoğlan, kurtarılamadı.
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