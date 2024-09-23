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        Aydın'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:22 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:26
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        Aydın'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Raşit İnceoğlu (24) idaresindeki 09 AKE 798 plakalı otomobil, Eycelli Mahallesi'nde bariyere çarptı.

        Kazada sürücü ile aynı araçtaki Sabri Özhan yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü İnceoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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