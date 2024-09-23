Aydın'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Raşit İnceoğlu (24) idaresindeki 09 AKE 798 plakalı otomobil, Eycelli Mahallesi'nde bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile aynı araçtaki Sabri Özhan yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü İnceoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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