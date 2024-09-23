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        GÜNCELLEME - Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

        Aydın'da bir kadını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı, yakınına ait evde tabancayla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:30 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:30
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        GÜNCELLEME - Aydın'da bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
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        Aydın'da bir kadını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı, yakınına ait evde tabancayla intihar etti.

        Güzelhisar Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Ebru Öcal'ın (33) yaşadığı evden bağırış seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Öcal'ın öldüğünü belirledi.

        Vücudunda kesici alet izleri bulunan kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye götürüldü.

        Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

        Cinayet şüphelisi olarak aranan C.K'nin, Köşk ilçesindeki Ketenyeri Mahallesi'nde bir yakınına ait evde tabancayla intihar ettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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