Aydın'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, motosiklet ile 257 Sokak'a dönmek için sola manevra yapan otomobilin çarpıştığı görülüyor.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Çetin Kaçar idaresindeki 09 ACF 557 plakalı motosiklet, Karaçay Mahallesi 92 Sokak ile 257 Sokak kesişiminde G.İ'nin kullandığı 09 CDD 84 plakalı otomobille çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.