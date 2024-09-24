Nazilli'de motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
C.B'nin kullandığı 09 AKB 963 plakalı motosiklet, Şirinevler Mahallesi Beşeylül Caddesi'nde E.G. idaresindeki 34 DMF 971 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü C.B. ile motosikletteki D.D. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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