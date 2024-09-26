Nazilli'de firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari, yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari, yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü S.M'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, çeşitli suçlarla ilgili 25 arama kaydı ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan S.M'yi, Bozdoğan kara yolunda kovalamaca sonucunda yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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