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        Nazilli'de firari hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:41 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:24
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        Nazilli'de firari hükümlü yakalandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari, yakalandı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü S.M'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, çeşitli suçlarla ilgili 25 arama kaydı ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan S.M'yi, Bozdoğan kara yolunda kovalamaca sonucunda yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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