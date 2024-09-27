Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Söke'de 37. Ahilik Haftası kutlandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 37. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende yılın ahisi seçilen esnaflara ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 09:00 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Söke'de 37. Ahilik Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde 37. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende yılın ahisi seçilen esnaflara ödülleri verildi.

        Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından Mehmet Ali Akar Esnaf Odaları Hizmet Binası'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Ali Akça, ahiliğin mal ve hizmetlerin ahlaki temellere dayalı olarak üretilmesi ve pazarlanmasını sağlayan bir sistem olduğunu söyledi.

        Akça, "Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar uzanan bu köklü gelenek, günümüze kadar gelmiştir. Ahilik; ahlak, doğruluk, dürüstlük, paylaşmak, cömertlik ve insani değerlerle dolu bir sistemdir. Bu nedenle Ahilik, sadece Türkiye değil, dünya açısından da örnek alınması gereken bir sistemdir." dedi.

        Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muhammed Künkçü de esnaf camiasına emek veren eski başkan ve sanatkârları rahmetle anarak, ahilik mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın en büyük görevleri olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından esnaf odaları tarafından yılın ahisi seçilen esnaflara çiçek ve plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Beşiktaş Hollanda'da kayıp!
        Beşiktaş Hollanda'da kayıp!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?
        Her üç çocuktan biri miyop: Görme yetisini korumak için ne yapmalı?
        Güneşli ve ılık hava sürüyor
        Güneşli ve ılık hava sürüyor
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Nazilli'de firari hükümlü yakalandı
        Nazilli'de firari hükümlü yakalandı
        Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 yaralı
        Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 yaralı
        Kuşadası'na bir günde 5 kruvaziyer demirledi
        Kuşadası'na bir günde 5 kruvaziyer demirledi
        Nazilli'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Nazilli'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Nazillispor'da bu hafta Sönmez dümende
        Nazillispor'da bu hafta Sönmez dümende