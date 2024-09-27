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        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:00
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        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        A.D'nin kullandığı 16 AUP 107 plakalı otomobil, Güzelçamlı-Davutlar kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Efeoğlu'na (28) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Efeoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Efeoğlu'nun cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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