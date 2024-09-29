Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadası'na iki günde 11 kruvaziyer yanaştı

        Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine, kruvaziyerlerle iki günde 21 bin 600 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:49 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadası'na iki günde 11 kruvaziyer yanaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine, kruvaziyerlerle iki günde 21 bin 600 turist geldi.

        Ege Port limanına dün ve bugün 11 kruvaziyer demirledi.

        Çoğunluğu ABD vatandaşı 21 bin 600 turistin bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı. Bazı turistler ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Yoğun bakımlarında saldırı!
        Yoğun bakımlarında saldırı!
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Efeler 09 SFK yenilgiyle tanıştı
        Efeler 09 SFK yenilgiyle tanıştı
        AK Parti Aydın Milletvekili Sarıbaş pamuk işçilerini ziyaret etti
        AK Parti Aydın Milletvekili Sarıbaş pamuk işçilerini ziyaret etti
        Aydın'da cip ve tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aydın'da cip ve tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aydın'da 1 kilogram skunk ele geçirildi: 6 gözaltı
        Aydın'da 1 kilogram skunk ele geçirildi: 6 gözaltı
        Aydın'da FETÖ şüphelisinin otomobilinde el bombası ve F serisi 1 dolar bulu...
        Aydın'da FETÖ şüphelisinin otomobilinde el bombası ve F serisi 1 dolar bulu...
        Otomobilinde el bombası ve F serisi 1 dolarla yakalandı
        Otomobilinde el bombası ve F serisi 1 dolarla yakalandı