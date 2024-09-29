Kuşadası'na iki günde 11 kruvaziyer yanaştı

Çoğunluğu ABD vatandaşı 21 bin 600 turistin bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı. Bazı turistler ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine, kruvaziyerlerle iki günde 21 bin 600 turist geldi.

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