Nazilli'de minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ise projeyi 3 yıldır devam ettirdiklerini, geçen 2 yılda 4 bin öğrenciye eğitim verildiğini kaydetti.

Etkinlikte öğrencilere yaya yolu ve üst geçit kullanımı ile trafik işaretleri ve kuralları konularında bilgi verildi.

Sümerpark'ta, milli eğitim ve emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlığınca, anaokulu öğrencilerine yönelik güvenli trafik eğitimi programı düzenlendi.

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