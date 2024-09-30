Söke'de otluk alanda çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

Konak Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Hüseyin Dinç'e ait ahıra sıçradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.