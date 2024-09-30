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        Söke'de otluk alanda çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alanda çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:38 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:02
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        Söke'de otluk alanda çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alanda çıkan ve ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.

        Konak Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Hüseyin Dinç'e ait ahıra sıçradı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırdaki saman ve odunların yandığı belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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