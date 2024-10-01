Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 19:07 Güncelleme: 01.10.2024 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Salih Küçük idaresindeki 09 SR 788 plakalı otomobil, H.E. yönetimindeki 09 YE 929 plakalı araçla Söke-Kuşadası Çevre Yolu Ankara Evleri Kavşağı'nda çarpıştı.

        Araçta sıkışan ve çevredekilerin yardımıyla otomobil dışına çıkarılan Salih Küçük, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük, hastanede hayatını kaybetti.

        Diğer araçtaki 2 çocuk da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, İsrail'e mi saldıracak?
        İran, İsrail'e mi saldıracak?
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak"
        "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak"
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        1 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Gedson durdurulamıyor!
        Gedson durdurulamıyor!
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak

        Benzer Haberler

        Aydın Efeler Belediye Meclisi toplantısı, Tralleis Antik Kenti'nde yapıldı
        Aydın Efeler Belediye Meclisi toplantısı, Tralleis Antik Kenti'nde yapıldı
        Nazilli'de Ahilik Haftası kutlandı
        Nazilli'de Ahilik Haftası kutlandı
        Aydın'da işçi servislerinin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
        Aydın'da işçi servislerinin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
        Sokak ortasında eski eşi tarafından öldürüldü
        Sokak ortasında eski eşi tarafından öldürüldü
        Nazillispor'da Başkan Kaya umutlu
        Nazillispor'da Başkan Kaya umutlu
        Aydın'da boşandığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
        Aydın'da boşandığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü