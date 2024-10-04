Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Nazilli'de etkinlik düzenlendi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Doğru beslen, hareket et, yaşadığını fark et" temasıyla organize edilen yürüyüşe Kaymakam Huriye Küpeli Kan'ın yanı sıra kurum temsilcileri, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Beşeylül Ortaokulu önünden başlayan ve yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüş aynı yerde sona erdi.

Öğrenciler, taşıdıkları pankartlarla sağlıklı yaşama dikkati çekti.

İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, obezitenin çağın en önemli sağlık sorunu olduğunu belirterek, "Yetişkin bireyler için haftanın 5 günü en az 30 dakika fiziksel aktivite öneriyoruz. En az 30 dakika yürüyüş yapmaya çalışalım. Sağlık bakanlığı olarak hedefimiz günde 10 bin adım atmak. dedi.