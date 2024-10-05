Germencik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi ve satışı yaptıkları tespit edilen A.T. ve N.C'nin evine baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 90 bin dolu makaron, 120 bin boş makaron, 280 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinası, 980 bandrol ele geçirildi.

A.T. ve N.C. gözaltına alındı.