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        Germencik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 09:53 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:06
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        Germencik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi ve satışı yaptıkları tespit edilen A.T. ve N.C'nin evine baskın düzenledi.

        Yapılan aramalarda 90 bin dolu makaron, 120 bin boş makaron, 280 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinası, 980 bandrol ele geçirildi.

        A.T. ve N.C. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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