Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da "Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" gerçekleştirildi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde "Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 23:23 Güncelleme: 05.10.2024 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da "Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde "Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" yapıldı.

        Gün içinde çeşitli etkinliklerin yapıldığı antik kent Magnesia'da katılımcılar, 3 boyutlu gözlüklerle Artemis ve Zeus Tapınakları'nın sanal olarak inceleme fırsatı buldu. İsmail Acar'ın gözünden Magnesia resim sergisinin de açıldığı etkinlikte antik kent gezildi.

        Zeus Tapınağı restorasyonunun 1. etabının sunumunun da yapıldığı etkinlik, vokalist Manu Le Prience ve piyanist Alain Jean Marie'nin caz dinletisiyle sona erdi.

        Konsere İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.

        Magnesia Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması'nı bu yıl üçüncü kez düzenlediklerini söyledi.

        Buradaki amaçlarının kazı sezonu içinde yaptıkları çalışmaları bölgedekilere aktarmak olduğunu belirten Kökdemir, etkinliği her yıl devam etmek istediklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
        İsrail, Beyrut'u bombalıyor
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İran'dan İsrail'e: Karşılık veririz
        İsrail resmen itiraf etti
        İsrail resmen itiraf etti
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Çocuğunu görmeye gelen anne öldürüldü
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Nişantaşı'nda silahlı kavga: 5 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?

        Benzer Haberler

        Aydın'da zeytinlik yangını (2)
        Aydın'da zeytinlik yangını (2)
        Aydın'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Aydın'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Dervişoğlu: Asıl mesele tarımda doğru planlamanın yapılmaması (2)
        Dervişoğlu: Asıl mesele tarımda doğru planlamanın yapılmaması (2)
        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili 1 kişi gözal...
        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili 1 kişi gözal...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Aydın'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Aydın'da konuştu:
        Dervişoğlu: Asıl mesele tarımda doğru planlamanın yapılmaması
        Dervişoğlu: Asıl mesele tarımda doğru planlamanın yapılmaması