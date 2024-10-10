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        Aort kapağı tamir edilen genç kadın sağlığına kavuştu

        Aort anevrizma teşhisi konulan genç kadın, aort kapağı tamir edilerek sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 14:46 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:58
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        Aort kapağı tamir edilen genç kadın sağlığına kavuştu
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        Aort anevrizma teşhisi konulan genç kadın, aort kapağı tamir edilerek sağlığına kavuştu.

        Bursa'da yaşayan Merve Altınten (20) 5 yıl önce nefes darlığı, konuşmakta güçlük, koşamama ve yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye başvurdu.

        Altınten'e ana atardamarda genişleme olarak tanımlanan "aort anevrizma" teşhisi konuldu. Tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine başvuran Altınten, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Berent Dişcigil ve ekibince ameliyat edildi.

        Dişcigil, AA muhabirine bu tip durumlarda genellikle aort kapağının protez kapakla değiştirildiğini, ardından ilaç kullanımının devam ettiğini, ancak ilaç nedeniyle kadın hastaların gebelik durumunda problemler yaşadığını söyledi.

        Altınten'in gelecekte anne olmayı isteme ihtimali nedeniyle riskli olmasına rağmen aort kapağını değiştirmek yerine tamir etmeyi tercih ettiklerini aktaran Dişcigil, şunları kaydetti:

        "Aort kapağı değiştirilmesi durumunda hastamız kalan ömrü boyunca kan pıhtısını engelleyici ilaç kullanacaktı. Bu kan pıhtısını engelleyici ilaçların etkileri var. Yani anne karnındaki bebeğe zarar veriyor. Yaşının genç olması sebebiyle onu kan pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlardan uzak tutmak istedik. Aort kapağını tamir ettik. Hem aort kapağını tamir ettik hem de kapağı koruyarak aort kapağına kadar ilerlemiş olan aort damarındaki balonlaşmayı suni damar ile değiştirme ameliyatı yaptık. Bu nedenle hem Türkiye'de hem dünyada bu ameliyatı yapabilen merkez sayısı çok sınırlı."

        Doktoruna ve ekibine teşekkür eden Altınten de sağlığına kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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