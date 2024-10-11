Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim Cumartesi günü Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki bir evden ziynet eşyası hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

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