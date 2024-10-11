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        Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 20:00 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:00
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        Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim Cumartesi günü Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki bir evden ziynet eşyası hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

        Şüpheli M.B. ve G.B. operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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