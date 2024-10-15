Karacasu'da minibüsle çarpışan traktördeki 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tavas’tan Karacasu’ya seyir halinde olan H.F’nin kullandığı 20 HT 339 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Ataeymir Mahallesi’nde H.İ’nin kullandığı 09 H 7367 plakalı traktöre çarptı.
Kazada traktörden düşen E.İ. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Tavas Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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