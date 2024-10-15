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        Karacasu'da minibüsle çarpışan traktördeki 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 08:54 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:40
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        Karacasu'da minibüsle çarpışan traktördeki 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Tavas’tan Karacasu’ya seyir halinde olan H.F’nin kullandığı 20 HT 339 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Ataeymir Mahallesi’nde H.İ’nin kullandığı 09 H 7367 plakalı traktöre çarptı.

        Kazada traktörden düşen E.İ. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Tavas Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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