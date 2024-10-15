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        Aydın'da firari hükümlü yakalandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:33 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:33
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        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ü'yü yakalamak için çalışma yürüttü.

        Ekiplerin takibe aldığı K.Ü, kara yolunda kullandığı otomobilin önü kesilerek yakalandı.

        Ehliyetsiz araç kullanmaktan 26 bin 54 lira idari para cezası uygulanan K.Ü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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