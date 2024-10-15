Aydın'da firari hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ü'yü yakalamak için çalışma yürüttü.

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