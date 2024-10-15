Aydın'da firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ü'yü yakalamak için çalışma yürüttü.
Ekiplerin takibe aldığı K.Ü, kara yolunda kullandığı otomobilin önü kesilerek yakalandı.
Ehliyetsiz araç kullanmaktan 26 bin 54 lira idari para cezası uygulanan K.Ü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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