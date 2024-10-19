Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de Muhtarlar Günü kutlandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de Muhtarlar Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

        İstasyon Meydanı'ndaki törende, Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Karaburun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Karaburun, günün önemini anlattı.

        Daha sonra Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı Gül Esin'in kabrine çiçek bırakıldı.

        Törene, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Hamile kadını dövüp tahliye olmuştu! Flaş gelişme!
        Hamile kadını dövüp tahliye olmuştu! Flaş gelişme!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza
        Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Aydın'daki "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği yarın Çine'de gerçekl...
        Aydın'daki "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği yarın Çine'de gerçekl...
        Kuşadası'nda, otomobilde 13 kilogram skunk yakalandı
        Kuşadası'nda, otomobilde 13 kilogram skunk yakalandı
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Aydın'da hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı
        Aydın'da hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı
        Aydın'da 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Aydın'da 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
        Aydın'da firari hükümlü yakalandı