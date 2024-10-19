Söke'deki 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı

Novada Kavşağı'ndaki diğer kazada ise 33 ATR 080 plakalı tır ile 09 AKB 067 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobildeki hamile kadın gözlem amacıyla Söke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hatice A, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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