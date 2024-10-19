Aydın'da kamyonetin çarptığı anneanne ve torun hayatını kaybetti

Ekipler, Ayşe Dulmeci ile torununun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Daha sonra anneanne ve toruna, A.R.D'nin kullandığı 34 EBK 636 plakalı kamyon çarptı.

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