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        Aydın'da kamyonetin çarptığı anneanne ve torun hayatını kaybetti

        Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonetin çarptığı anneanne ve torun hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:39 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:55
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        Aydın'da kamyonetin çarptığı anneanne ve torun hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonetin çarptığı anneanne ve torun hayatını kaybetti.

        İlyas Dulmeci'nin kullandığı 09 AHZ 169 plakalı motosiklet, Akçaköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        Motosikletteki Ayşe Dulmeci ve 3 yaşındaki torunu Ferdi Serinkan yola savruldu.

        Daha sonra anneanne ve toruna, A.R.D'nin kullandığı 34 EBK 636 plakalı kamyon çarptı.

        Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Ayşe Dulmeci ile torununun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kamyon şoförü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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