Bozdoğan'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Şükrü Çelen (75) idaresindeki traktör, Körteke Mahallesi'nde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Çelen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
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