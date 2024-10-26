Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Esenköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 uçak ile Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 5 dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
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