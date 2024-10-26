Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 19:06 Güncelleme: 26.10.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Esenköy Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 uçak ile Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

        Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 5 dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

        Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Semanur'un ölümüne yakın inceleme
        Semanur'un ölümüne yakın inceleme
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!

        Benzer Haberler

        Kuşadasıspor - Düzcespor: 2-3
        Kuşadasıspor - Düzcespor: 2-3
        Yüzerek Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 3 kaçak göçmen yakalandı
        Yüzerek Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 3 kaçak göçmen yakalandı
        Aydın'da asansör kazasında ölen üniversite öğrencisi Zeren Ertaş anıldı
        Aydın'da asansör kazasında ölen üniversite öğrencisi Zeren Ertaş anıldı
        Efeler'de TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit olanlar için dua edildi
        Efeler'de TUSAŞ'a yönelik saldırıda şehit olanlar için dua edildi
        Aydın'da bir kişinin pompalı tüfekle yaralanmasına ilişkin bir şüpheli tutu...
        Aydın'da bir kişinin pompalı tüfekle yaralanmasına ilişkin bir şüpheli tutu...
        Söke'de cuma namazı sonrası 'yağmur' duası yapıldı
        Söke'de cuma namazı sonrası 'yağmur' duası yapıldı