Söke'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 29.10.2024 - 00:54 Güncelleme: 29.10.2024 - 00:54
Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, A.D'nin (22) kullandığı 09 JK 687 plakalı otomobil, Sarıkemer Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen A.D'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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