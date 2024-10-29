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        Söke'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 00:54 Güncelleme: 29.10.2024 - 00:54
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        Söke'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, A.D'nin (22) kullandığı 09 JK 687 plakalı otomobil, Sarıkemer Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen A.D'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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