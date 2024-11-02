Aydın'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadının cesedi, nehirde bulundu

Darp, ateşli silah veya yara izi tespit edilemeyen ceset, otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranan Başaran'ın cansız bedeni, Baltaköy Mahallesi'nde Menderes Nehri'nde bulundu.

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