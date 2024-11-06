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        Kuyucak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:27 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:41
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        Kuyucak'ta kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi Hisar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı, yeraltı tespit cihazı ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına altına alınan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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