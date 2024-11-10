AK Parti Söke İlçe Kongresi yapıldı
AK Parti Söke ilçe başkanlığı görevine yeniden Mehmet Saki Oğuz seçildi.
AK Parti Söke ilçe başkanlığı görevine yeniden Mehmet Saki Oğuz seçildi.
AK Parti ilçe teşkilatı, 8. Olağan İlçe Kongresi'ni ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirdi.
Oğuz'un güven tazelediği kongreye, AK Parti Uşak milletvekili Fahrettin Tuğrul, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer, İl Başkanı Gökhan Ökten ve partililer katıldı.
Saki Oğuz, kongredeki konuşmasında, partinin her kademesinde görev yapan kişilere minnettar olduğunu söyledi.
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