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        AK Parti Söke İlçe Kongresi yapıldı

        AK Parti Söke ilçe başkanlığı görevine yeniden Mehmet Saki Oğuz seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 09:11 Güncelleme: 10.11.2024 - 09:11
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        AK Parti Söke İlçe Kongresi yapıldı
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        AK Parti Söke ilçe başkanlığı görevine yeniden Mehmet Saki Oğuz seçildi.

        AK Parti ilçe teşkilatı, 8. Olağan İlçe Kongresi'ni ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirdi.

        Oğuz'un güven tazelediği kongreye, AK Parti Uşak milletvekili Fahrettin Tuğrul, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer, İl Başkanı Gökhan Ökten ve partililer katıldı.

        Saki Oğuz, kongredeki konuşmasında, partinin her kademesinde görev yapan kişilere minnettar olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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