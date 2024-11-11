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        Aydın'da geri manevra yapan otomobilin lokantaya girmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geri manevra yapan otomobilin bir lokantaya girmesi sonucu yaralanan 4 kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 20:36 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:36
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        Aydın'da geri manevra yapan otomobilin lokantaya girmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geri manevra yapan otomobilin bir lokantaya girmesi sonucu yaralanan 4 kişi, tedavi altına alındı.

        İ.İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı'nda sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantaya girdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile iş yerinde bulunan F.B. (85), Y.Y. (23) ve C.S. (58) yaralandı.

        Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.B'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı lokantanın güvenlik kamarasına yansıdı.

        Görüntüde otomobilin geri geri manevra yaparak kafeye girdiği ve orada bulunan kişilere çarptığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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