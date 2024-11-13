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        Yenipazar Kaymakamı Karataş'tan gençlik merkezine ziyaret

        Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, Yenipazar Gençlik Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:07
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        Yenipazar Kaymakamı Karataş'tan gençlik merkezine ziyaret
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        Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, Yenipazar Gençlik Merkezini ziyaret etti.

        İlçedeki görevine geçen ay başlayan Karataş, kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

        Karataş, gençlik merkezini ziyaret ederek Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Durmaz ile merkez yetkililerinden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

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