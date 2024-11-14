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        Aydın'da Dünya Prematüre Günü etkinliği yapıldı

        Aydın'da 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:34
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        Aydın'da Dünya Prematüre Günü etkinliği yapıldı
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        Aydın'da 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde düzenlenen etkinliğe prematüre doğup sağlığına kavuşan çocuklar ve aileleri katıldı. Pasta kesilen etkinlikte aileler, tedavileri devam eden prematüre bebeklerin ailelerine moral verdi, hastane ekibine teşekkür etti.

        Programda başhekim yardımcıları Prof. Dr. Ali Duman, Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal ve Doç. Dr. Mustafa Gök, yenidoğan yoğun bakım sorumluları Prof. Dr. Abdullah Barış Akçam ve Doç. Dr. Ayşe Anık ile bölümün sorumlu hemşiresi Emine Kargıcak da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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