Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nysa'daki "ibadet yolu" eskisi gibi Pluto Kore Tapınağı'na çıkacak

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde, Pluto Kore Tapınağı'na giden tarihi "ibadet yolu"nun ortaya çıkarılması için kazı çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:49 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nysa'daki "ibadet yolu" eskisi gibi Pluto Kore Tapınağı'na çıkacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde, Pluto Kore Tapınağı'na giden tarihi "ibadet yolu"nun ortaya çıkarılması için kazı çalışmaları başlatıldı.

        Aydın-Denizli kara yolu üzerindeki Sultanhisar'ın üst kesimlerinde zeytin ağaçlarının arasında kurulan Nysa Antik Kenti yaklaşık 2300 yıllık geçmişe sahip. Nysa'da; Lidyalılardan, Romalılara kadar çok sayıda medeniyetin izini görmek mümkün.

        Dünyanın önemli yerleşim merkezlerinden biri olarak gösterilen Nysa, o dönem hızla akan ve derin bir boğaz oluşturan ırmakla ikiye bölünmüş bir tür çifte kent görünümü de veriyordu.

        Gymnasium, tiyatro, stadion, meclis, agora, Akharaka Pluto Kore Tapınağı ile Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden birine sahip Nysa'da kazı çalışmaları 1905 yılında başladı.

        Antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında yürütülüyor.

        - "Kutsal yolu ortaya çıkarıyoruz"

        Prof. Dr. Öztaner, AA muhabirine, Nysa'da cadde-sokak sistemi ve kent planlamasına yönelik araştırma yaptıklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında ise kentin batı yakasındaki ana caddeyi araştırdıklarını söyledi.

        Caddenin, merkezi köprüden itibaren batıya doğru devam eden başlangıç noktasını kazdıklarını aktaran Öztaner, şöyle konuştu:

        "Burası ana cadde olarak çok hareketli ve canlı çünkü ibadet için Akharaka bölgesinde bulunan şifa kaynağı ve ibadet olarak kullanılan Pluto Kore Tapınağı'na gidenler buradan geçiyordu. Buradakiler veya çevre kentlerden gelenler, o dönemin hacıları tapınağa bu caddeyi kullanarak ulaşıyorlardı. Caddede 12 sondaj açtık. Yerine ve eğime göre değişen 1,5, 2 metreye ulaşan bir dolgu toprak var ve bu dolgu tabaka içerisinde çok farklı dönemleri yakalayabiliyoruz. Caddenin inşasından itibaren 2 bin yılı aşan bir tarihi düşünürseniz burada katman katman tabakaları görüyorsunuz. Burasını tıpkı Miletos-Didim arasındaki kutsal yol gibi düşünebiliriz. Biz aslında Nysa-Akharaka kutsal yolunu açığa çıkarıyoruz diyebiliriz."

        Prof. Dr. Öztaner, Hellenistik dönemde inşa edilen ancak çok fazla kalıntısı olmayan tapınağın Nysa'nın yaklaşık 4 kilometre batısında yer aldığını anımsattı.

        Bu seneki çalışmalarda caddenin batı kısmında 100 metreye yakın ilerleme sağladıklarını kaydeden Öztaner, "Önümüzdeki yıllarda kazı çalışmalarını batıya doğru ilerleteceğiz. Bizim Nysa'daki amaçlarımızdan birisi de ziyaretçilerin kentin cadde-sokak sistemini oluşturan bölümünü takip ederek gezmelerini ve antik dönemdeki yaşantıyı hissetmelerini sağlamak. Cadde kazılarımız sonucunda bu hedefe ulaşmayı istiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        Musk'tan Avustralya'ya 'sosyal medya' tepkisi
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kral Charles’ın taç giyme töreni için milyonlar harcandı
        Kral Charles’ın taç giyme töreni için milyonlar harcandı
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        16 kilo kaçak altını tuvaletten kaçırdılar!
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu
        Düşünceleri susturmanın 14 yolu

        Benzer Haberler

        Nazillispor'da Zahit üzüntüsü
        Nazillispor'da Zahit üzüntüsü
        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Nazilli'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu; sahaya çıkan belediye...
        Nazilli'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu; sahaya çıkan belediye...
        Aydın'da sağanak etkili oldu
        Aydın'da sağanak etkili oldu
        Nazilli'de bir okulda çıkan yangın nedeniyle eğitime ara verildi
        Nazilli'de bir okulda çıkan yangın nedeniyle eğitime ara verildi
        Nazilli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Nazilli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı