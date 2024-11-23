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        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Köşk ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:57 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:57
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        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Denizli-Aydın kara yolu Köşk kavşağı yakınlarında İsmail Demir'in (19) kullandığı plakasız motosiklet refüje çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Motosiklette bulunan ve ağır yaralandığı belirlenen Eray Derin hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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