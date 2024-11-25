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        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:34
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        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        C.A. idaresindeki 34 JV 9041 plakalı otomobil, Soğukkuyu Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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