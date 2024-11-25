Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
C.A. idaresindeki 34 JV 9041 plakalı otomobil, Soğukkuyu Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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